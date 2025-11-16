Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en La Florida: quién ganó, candidatos más votados y mapa político
Se trata de una de las comunas del país con la mayor cantidad de votantes, clave tanto para la elección presidencial como para el Distrito 12.
La Florida, comuna conocida por su fuerte identidad de clase media emergente y por la alta concentración de votantes, ha comenzado a revelar sus preferencias, entregando una señal clara a nivel metropolitano.
Se trata de una de las principales comunas del país, cuarta a nivel nacional en cuanto a cantidad de electores, y la segunda del Distrito 12 con 312.069 votantes empadronados.
El Desempeño Presidencial en la Comuna
Los cómputos oficiales en La Florida indican que Jeannette Jara ha obtenido el 35,09% de los votos con el 78,02% de las mesas escrutadas.
|Franco Parisi
|11,76%
|Jeannette Jara
|35,09%
|Marco Enríquez-Ominami
|1,23%
|Johannes Kaiser
|12,88%
|José Antonio Kast
|20,43%
|Eduardo Artés
|0,88%
|Evelyn Matthei
|15,90%
|Harold Mayne-Nicholls
|1,83%
La Definición Parlamentaria en el Distrito 12
La Florida, al formar parte del Distrito 12 para la elección de diputados, es un foco de atención en la batalla por el Congreso. Los resultados preliminares muestran una dura contienda entre dos bloques principales.
Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:
