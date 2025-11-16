;

Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en La Florida: quién ganó, candidatos más votados y mapa político

Se trata de una de las comunas del país con la mayor cantidad de votantes, clave tanto para la elección presidencial como para el Distrito 12.

Mario Vergara

La Florida, comuna conocida por su fuerte identidad de clase media emergente y por la alta concentración de votantes, ha comenzado a revelar sus preferencias, entregando una señal clara a nivel metropolitano.

Se trata de una de las principales comunas del país, cuarta a nivel nacional en cuanto a cantidad de electores, y la segunda del Distrito 12 con 312.069 votantes empadronados.

El Desempeño Presidencial en la Comuna

Los cómputos oficiales en La Florida indican que Jeannette Jara ha obtenido el 35,09% de los votos con el 78,02% de las mesas escrutadas.

Franco Parisi11,76%
Jeannette Jara35,09%
Marco Enríquez-Ominami1,23%
Johannes Kaiser12,88%
José Antonio Kast20,43%
Eduardo Artés 0,88%
Evelyn Matthei15,90%
Harold Mayne-Nicholls1,83%

La Definición Parlamentaria en el Distrito 12

La Florida, al formar parte del Distrito 12 para la elección de diputados, es un foco de atención en la batalla por el Congreso. Los resultados preliminares muestran una dura contienda entre dos bloques principales.

Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:

