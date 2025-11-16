;

Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Concepción: quién ganó, candidatos más votados y mapa político

La capital del Biobío es una pieza clave del Distrito 20 que comparte con Chiguayante, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé.

Mario Vergara

Concepción, parte del distrito 20 junto a Chiguayante, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Es capital de la Región del Biobío y un polo histórico de movilización social y política en el sur de Chile, ha emitido su veredicto.

Los cómputos, correspondientes a los datos entregados por el Servel, confirman la tendencia de la comuna, otorgando una importante ventaja al candidato [CANDIDATO LÍDER EN CONCEPCIÓN].

Con un 93,93% de las mesas escrutadas en la comuna, el candidato Jeannette Jara ha obtenido un 28,18%.

Franco Parisi16,48%
Jeannette Jara28,18%
Marco Enríquez-Ominami1,04%
Johannes Kaiser13,33%
José Antonio Kast24,06%
Eduardo Artés 0,93%
Evelyn Matthei14,42%
Harold Mayne-Nicholls1,57%

La Batalla Parlamentaria y el Distrito [NÚMERO]

Concepción es un motor electoral para la conformación del Distrito 20 para la elección de diputados, que abarca gran parte del Gran Concepción. Los resultados parlamentarios aquí son fundamentales para definir los escaños del Biobío.

Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:

