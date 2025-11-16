;

Resultados Elecciones 2025 en Chile: revisa la lista de todos los diputados y senadores ganadores (y cuándo asumen sus cargos)

Este domingo, los ciudadanos fueron a las urnas para elegir a los candidatos que asumirán en el Congreso. Estos son los potencialmente electos.

ADN Radio

16 DE NOVIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Vocales de mesa realizan conteo de votos en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

16 DE NOVIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Vocales de mesa realizan conteo de votos en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

En medio de una jornada electoral marcada por alta participación, los chilenos eligieron a los que serán sus representantes en la cámara de diputados y, en algunas regiones, en la cámara alta.

Luego de un rápido recuento, el Servel entregó los resultados este domingo 16 de noviembre, con quiénes son los candidatos potencialmente electos.

El 11 de marzo de 2026, los diputados actuales terminan su período legislativo 2022-2026. El mismo día asumirán los candidatos que resulten electos, además de los senadores que ganaron los comicios.

Resultados de senadores en las Elecciones 2025 en Chile:

Arica y Parinacota:

Tarapacá:

Atacama:

Valparaíso:

Maule:

La Araucanía:

Los Lagos:

Resultados de diputados en las Elecciones 2025 en Chile:

Distrito 8:

Distrito 9:

Distrito 10:

Distrito 11:

Más detalles en nuestro sitio.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad