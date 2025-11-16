Periodista se desató con su presencia: Candidato igualito a Pedro Pascal provocó de todo en votación de Parisi

Estaban esperando la votación de Franco Parisi. Pero alguien se robó toda la atención en el local hasta donde llegó el candidato.

Esto porque, uno de sus acompañantes, generó sorpresa, incluso entre los periodistas que cubrían el momento.

Así, Matilde Burgos de CNN fue una de las que se desató con la presencia de Ricardo Avilés, postulante al Congreso que es igualito al actor Pedro Pascal.

Y la reportera se acercó al sujeto a preguntarle por su parecido. “¿Este look cuidado tipo Pedro Pascal dónde lo cultivaste?“, le consultó.

“Es natural, es sólo coincidencia, pero me ha servido, lo tengo que reconocer”, le dijo Avilés.

Un instante donde Mónica Rincón la paró desde el estudio. “Mati, contrólate”, le expresó entre risas.

Revisa el momento