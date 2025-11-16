;

VIDEO. Periodista se desató con su presencia: Candidato igualito a Pedro Pascal provocó de todo en votación de Parisi

El postulante al Congreso apareció junto al candidato presidencial, instante que generó varios comentarios.

Soledad Reyes

Periodista se desató con su presencia: Candidato igualito a Pedro Pascal provocó de todo en votación de Parisi

Estaban esperando la votación de Franco Parisi. Pero alguien se robó toda la atención en el local hasta donde llegó el candidato.

Esto porque, uno de sus acompañantes, generó sorpresa, incluso entre los periodistas que cubrían el momento.

Así, Matilde Burgos de CNN fue una de las que se desató con la presencia de Ricardo Avilés, postulante al Congreso que es igualito al actor Pedro Pascal.

Y la reportera se acercó al sujeto a preguntarle por su parecido. “¿Este look cuidado tipo Pedro Pascal dónde lo cultivaste?“, le consultó.

“Es natural, es sólo coincidencia, pero me ha servido, lo tengo que reconocer”, le dijo Avilés.

Un instante donde Mónica Rincón la paró desde el estudio. “Mati, contrólate”, le expresó entre risas.

Revisa el momento

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad