Influencer finge no reconocer a su esposo tras cirugía y su broma se vuelve viral

La mujer simuló perder la memoria para asustar a su pareja, quien terminó desesperado antes de descubrir la verdad.

Verónica Villalobos

Influencer finge no reconocer a su esposo tras cirugía y su broma se vuelve viral

Una usuaria de TikTok identificada como @_Sharonvivian registró la particular broma que le hizo a su esposo tras someterse a una intervención quirúrgica. Aprovechando la expectación del momento, la mujer fingió no reconocerlo cuando él ingresó a verla por primera vez después del procedimiento.

“¿Usted es el doctor?”, le preguntó con total seriedad, descolocando por completo a su pareja. Mientras él intentaba entender lo que ocurría, ella insistía en pedir que llamaran a la enfermera y cuestionaba por qué le decía “mi amor”, manteniendo su actuación sin titubear.

El hombre, cada vez más preocupado, trató de identificar su rol, apeló a recuerdos familiares e incluso se arrodilló para intentar que ella reaccionara. Pero la mujer continuó haciéndose la desentendida: “Discúlpeme, señor, no sé de qué me está hablando”.

La angustia creció cuando ella negó estar casada o tener hijos, lo que llevó al hombre a revisar sueros y buscar señales que explicaran la confusión. Finalmente, ya a punto de ir a buscar a un médico, Sharon detuvo la escena y le confesó entre risas que todo se trataba de una broma. “No podía dejar pasar la oportunidad”, reconoció.

El registro rápidamente se viralizó, acumulando miles de reacciones por el contraste entre la preocupación genuina del esposo y la férrea actuación de la protagonista.

