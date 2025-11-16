Con largas filas, aglomeraciones y todo bajo un calor sofocante se realizan este domingo 16 de noviembre las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En ello, durante los últimos días, y particularmente durante la presente jornada, se comenzó a viralizar a través de redes sociales, diversos llamados de usuarios que llaman a marcar dos opciones en las papeletas presidenciales, para darle mayor cantidad de votos a los candidatos en cuestión.

Según revela Alianza Comprueba, las publicaciones, compartidas más de 4.200 veces en X Facebook, Instagram y Threads desde el 13 de noviembre, cada elector tendría que marcar con una línea a los candidatos que desea que pasen a la segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre.

La imagen viral muestra una línea vertical en los nombres de Johannes Kaiser (del Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (del Partido Republicano), quienes llevan el número 4 y 5 respectivamente en la papeleta de votación.

Los usuarios aseguran: “debemos salvar este país que se está cayendo a pedazos por culpa de los comunistas. La única forma de hacerlo, es que Kaiser y Kast pasen a segunda vuelta. ¿Cómo hacerlo? De esta manera, estimados, hay que marcar a ambos candidatos, el futuro del país está en nuestras manos”.

Sin embargo, las publicaciones difunden información falsa, ya que un voto con las características descritas en las entradas virales es considerado nulo.

De acuerdo con el artículo 77, numeral 5, de la ley 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, “serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas”.

Esta información ha sido reiterada por el Servicio Electoral (Servel) en numerosas ocasiones a lo largo de los años. En redes sociales, el organismo respondió a consultas hechas por distintos usuarios en 2012, 2013, 2021 y 2023, ocasiones en que señaló que marcar más de una opción anula el voto.

