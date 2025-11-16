;

VIDEO. Carla Jara protagonizó complejo impasse en local de votación: “Estamos tratando de solucionar las cosas”

La animadora ofició como vocal de mesa, momento donde vivió un llamativo problema.

Soledad Reyes

Es una de las famosas que le tocó ser vocal de mesa en estas Elecciones 2025. Carla Jara mostró en sus redes cómo cumplía con esta labor.

Sin embargo, la animadora reveló un complejo problema que vivió en el desarrollo de este trabajo.

“Ya está constituida, tiempo récord... con mis compañeritos, arreglando todo, muy concentrados”, dio cuenta en sus historias de Instagram.

Y confesó lo que le pasó: “el problema es que soy de la mesa de al lado, entonces como ya soy amiga de los chiquillos me vine a esta mesa. Así que estamos tratando de solucionar las cosas porque ya firmé y todo”.

Mira el momento

