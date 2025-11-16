;

Ángela Vivanco critica “show mediático” en causa que la involucra tras acudir a votar

La exministra de la Corte Suprema defendió su rol y cuestionó el trato que ha recibido en el caso “Muñeca Bielorrusa”.

Verónica Villalobos

Santiago

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco llegó este domingo a su local de votación para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En el lugar, abordó la investigación del llamado caso “Muñeca Bielorrusa”, donde está imputada y su esposo, Gonzalo Migueles, permanece en prisión preventiva.

Vivanco afirmó que ha sido tratada injustamente. “Es una mala imagen que a una persona que trató de colaborar se la dé por culpable antes de que se le pueda juzgar”, señaló. Además, recordó su proceso de remoción del cargo: “Yo siento que he sido muy maltratada en esto y no es un buen mensaje para las instituciones”.

La exministra defendió su trayectoria y descartó cualquier vínculo con irregularidades. “Yo no tengo ninguna vinculación con nada público más que el cargo que tuve… Yo he sido una persona muy seria”, sostuvo.

También acusó un “show mediático” en las diligencias: “No se hacen estas cosas de entrar a una casa con perro sin necesidad. Eso se hace en redada de drogas… Todo esto es un show mediático”.

Vivanco aseguró que trabaja junto a sus abogados para responder cada punto del caso y espera poder demostrar su versión ante los tribunales. Sobre la situación de su esposo, indicó que está “preocupado, porque no es gracia estar privado de libertad, pero tranquilo porque siente que tiene cosas que decir en esta causa”.

