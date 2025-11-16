27 de Abril del 2018/SANTIAGO El empresario Andrónico Luksic Craig, da declaraciones a la prensa al termino de la reunión de accionistas de Quiñenco en un hotel capitalino. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Llegó a votar y generó, de inmediato, gran sorpresa. Andrónico Luksic llamó la atención en las Elecciones 2025.

El empresario fue a sufragar en Villa O’Higgins. Y dio cuenta de eso en sus redes sociales.

“De vuelta en mi querida Villa O’Higgins, ya con el deber cívico cumplido!! Que Chile viva hoy una jornada electoral tranquila y en paz”, escribió en su perfil de X.

Y agregó que “independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile... quienes hoy resulten electos en el Congreso tengan la sabiduría y la fuerza necesaria para trabajar por la Patria y los chilenos”.

El look de Luksic

Sin embargo, lo que más impactó de las imágenes fue la pinta con la que asistió Luksic a cumplir con su deber cívico.

Esto pq se le vio luciendo jeans, una camisa tipo leñadora en tonos rojos y su pelo largo agarrado en un moño.

Un atuendo que generó una ola de comentarios, donde incluso lo compararon con Parived. “Andrónico ‘Illapu’ Luksic”, dijo uno, mientras otro cibernauta expresó “Saludos Don Parived”.

