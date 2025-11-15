;

FOTO. ¿Vuelve el ‘histórico’? Esperanzador mensaje deja a Junior Fernandes cerca de un posible nuevo regreso a la U

El ex delantero de los azules podría, inesperadamente, vestir la camiseta universitaria por tercera vez en su carrera.

Gonzalo Miranda

Junior Fernandes podría volver a la Universidad de Chile

Junior Fernandes podría volver a la Universidad de Chile

Salvó a la Universidad de Chile hace algunas temporadas, e inexplicablemente, se fue al extranjero otra vez. Junior Fernandes defiende la camiseta del Keçiörengücü de la TFF Primera División de Turquía, pero podría volver a Chile.

¿Por qué? Esto tras el mensaje que compartió la pareja del ex ariete de La Roja, Caglayan Fernandes en medio de una publicación de Instagram.

El delantero escribió “eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida”, en una publicación donde compartió una imagen con la mujer. Fue ella misma la que encendió la ilusión universitaria.

Esto porque un fanático azul escribió: “regresa a la U histórico”, a lo que Caglayan respondió: “he will come soon (vendrá pronto), no te preocupes”.

El último gol de Junior Fernandes con la camiseta de la Universidad de Chile fue el 2021, en el dramático 3-2 de la Universidad de Chile sobre Unión La Calera, que significó para los laicos salvarse de bajar a la Primera B por segunda vez en su historia.

El mensaje que ilusiona a los azules

ADN

El mensaje que ilusiona al pueblo azul

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad