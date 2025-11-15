Salvó a la Universidad de Chile hace algunas temporadas, e inexplicablemente, se fue al extranjero otra vez. Junior Fernandes defiende la camiseta del Keçiörengücü de la TFF Primera División de Turquía, pero podría volver a Chile.

¿Por qué? Esto tras el mensaje que compartió la pareja del ex ariete de La Roja, Caglayan Fernandes en medio de una publicación de Instagram.

El delantero escribió “eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida”, en una publicación donde compartió una imagen con la mujer. Fue ella misma la que encendió la ilusión universitaria.

Esto porque un fanático azul escribió: “regresa a la U histórico”, a lo que Caglayan respondió: “he will come soon (vendrá pronto), no te preocupes”.

El último gol de Junior Fernandes con la camiseta de la Universidad de Chile fue el 2021, en el dramático 3-2 de la Universidad de Chile sobre Unión La Calera, que significó para los laicos salvarse de bajar a la Primera B por segunda vez en su historia.

El mensaje que ilusiona a los azules