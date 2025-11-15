;

VIDEO. Revelan intenso nuevo romance de Nydian Fabregat con compañero de Fiebre de Baile: galán tuvo apasionado impasse con Pilar Cox

La española generó en apenas tres días una relación amorosa con otro miembro del equipo del estelar.

Soledad Reyes

Nydian Fabregat estuvo muy poco en Fiebre de Baile. Pero su paso fugaz le dejó algo mucho mejor que un premio: un nuevo e intenso romance.

Así lo evidenció ella misma en sus redes sociales, donde compartió una imagen con el hombre que, por estos días, le ha robado el corazón. Eso sí, ocultando su rostro, sin querer dar más pistas de quién es el sujeto que la acompaña.

Sin embargo, en el sitio Infama entregaron todos los detalles de quién sería el afortunado. Y se trataría nada menos que de un camarógrafo que era parte del estelar de baile.

“No es su bailarín, es un camarógrafo llamado Sebastián, la nueva pareja de Nidyan Fabregat“, aseguraron.

Pareja de Nydian y Pilar Cox

Mientras, en el Qué te lo Digo entregaron más detalles. Y uno fue lejos el que más llamó la atención.

Esto porque, Sebastián Ballesteros, nombre del galán, es el mismo hombre que hace un tiempo acusó a Pilar Cox de haberlo querido besar sin su consentimiento.

Incluso, junto con este apasionado impasse, Sebastián tuvo otros problemas con Cox debido a un proyecto de podcast que no resultó, y que terminó con la actriz tratándolo de “poco hombre”.

