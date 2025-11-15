;

Madre chilena sorprende en redes al reemplazar la voz de Waze por la de su hijo

Manuela Manríquez viralizó un video donde muestra cómo grabó las indicaciones de la app con la voz de su hijo de 7 años, gesto que generó miles de reacciones por su carga emocional.

La historia de Manuela Manríquez, una joven madre chilena, rápidamente se tomó las redes sociales luego de mostrar cómo personalizó la navegación de Waze con la voz de su hijo Martín, de 7 años.

La idea surgió como una forma de conservar un recuerdo sonoro del pequeño, lo que generó una ola de comentarios cariñosos y de admiración en plataformas digitales.

“Es de las mejores ideas que existen. Escuchar su voz indicando el camino siempre y así cuando va creciendo y su voz y forma de decir las palabras cambien, siempre tendremos este Martín de 7 años guardado”, escribió la madre al compartir el registro. Su publicación se volvió tendencia por el trasfondo emocional del gesto.

En el video, Manríquez detalla paso a paso cómo realizó la configuración en la aplicación, explicando que basta con ir a los ajustes de Waze, seleccionar “voz y sonido”, acceder a la opción “agregar una voz” y grabar las frases cortas que exige la app. A partir de ahí, cada indicación de ruta queda en manos del usuario, o en este caso, de Martín.

La publicación abrió además una conversación en redes sobre las múltiples formas de personalización que ofrece Waze, desde elegir voces predeterminadas hasta grabar instrucciones con familiares o amigos. Una alternativa que, para muchos, añade un toque emocional a los traslados diarios.

