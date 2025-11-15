Este sábado por la tarde, la acción de las Eliminatorias Mundialistas en Europa continuó con varios partidazos, entre ellos el que tuvo a España goleando a Georgia por el Grupo E.

La ‘Furia Roja’ ganó gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal (11′ y 63′), Martín Zubimendi (22′) y Ferran Torres (35′), y continuó con su campaña perfecta: cinco victorias en cinco partidos disputados, y sin recibir goles en contra.

Pese a la intratable campaña, los de Luis de la Fuente aún no pueden decir presente en el Mundial 2026, esto con la victoria de Turquía sobre Bulgaria. Sin embargo, es prácticamente imposible que se quede fuera.

Esto porque, el próximo martes se jugará la última fecha del Grupo E, instancia donde Turquía tendría que ganarle a España en La Cartuja, por una diferencia de siete goles, para arrebatarle el primer lugar de la zona.