Se cumplen 85 años del trágico fallecimiento de la yegua “Chilena”

Por estos días, el deporte ecuestre en Chile conmemora una particular efeméride, ocurrida hace ya 85 años.

Todo ante el impacto que provocó, el 13 de noviembre, la repentina muerte de la yegua “Chilena”, potranca de 16 años que acumuló triunfos en el extranjero.

De hecho, el caballo nacional ganó el Campeonato Militar Individual de 1934 en Estados Unidos, el Trofeo Panamericano de la especialidad en Washington D. C. en 1935 y también se había impuesto en la Bowman Challenge Cup en 1938.

“Fue seis veces a Estados Unidos, compitió en Europa. Tuvo muchos momentos de gloria, es reconocido a nivel mundial como el caballo de salto más importante que ha habido (...) No ha habido caballo más famoso que él. “Huaso” se conoció más por el salto, pero “Chilena” tenía su fama", recordó, en diálogo con ADN.CL, Rafael González, ingeniero civil de la Universidad Católica y magíster en historia en la Academia de Guerra de Chile, aludiendo también a otro mítico ejemplar nacional, dueño del récord mundial del salto alto a caballo, conseguido bajo la monta de Alberto Larraguibel en 1949.

“Chilena” perdió terreno en el recuerdo general del país dada su prematura muerte, la que se produjo tras un largo viaje de más de 100.000 kilómetros entre Nueva York y Santiago para competir en el Espectáculo Nacional del Caballo anual, en el Madison Square Garden, donde, en la monta del capitán Armando Fernández, “murió en acción”, como desarrolló en su crónica de la época The New York Times.

“La dupla se acerca al salto, un obstáculo que ”Chilena" había superado muchas veces durante su larga carrera, y saltó. Pero esta vez, su juicio no fue bueno. Sus patas delanteras se elevaron sobre las dos primeras barras, pero no lo suficientemente para superar la tercera y la yegua y el jinete se estrellan contra el suelo. El esternón de “Chilena”, al golpear la barra superior, se rompió. Posteriormente, se supo que también se había roto un vaso sanguíneo. El capitán Fernández se levantó, pero “Chilena”, que valientemente se recuperó, se notaba gravemente herida. Mientras salía de la pista, su cabeza se movía de un lado al otro. Lentamente, fue llevada por la rampa que conducía a las caballerizas cuando de repente se desplomó y murió“, se lee en el texto del prestigioso medio norteamericano.

“La enterraron con honores militares en Estados Unidos. Después, embalsamaron su cabeza y la trajeron a Chile, está depositada en el casino de la Escuela de Equitación de Quillota”, complementó Rafael González, en un legado ecuestre que mantiene en el recuerdo a “Chilena”, a 85 años de su fallecimiento.