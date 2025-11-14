;

Qué significa cuando una persona saluda con un apretón de mano débil, según la psicología

Mientras algunos saludan con firmeza, otros optan por un apretón casi imperceptible. ¿Qué puede indicar eso? Revisa aquí.

Javier Méndez

Qué significa cuando una persona saluda con un apretón de mano débil, según la psicología

Qué significa cuando una persona saluda con un apretón de mano débil, según la psicología / Westend61

Aunque parezca un gesto simple, dar la mano al saludar puede ser casi una “ciencia” y, en el subtexto, revelar mucho más de lo que aparenta.

“Algunos antropólogos conjeturan que, entre otros propósitos, sirve como una afirmación recíproca y no verbal de la no hostilidad”, postulan en Psychology Today.

Eso sí, no existe una regla general para definir el encuentro.

Mientras algunos estrechan las manos con fuerza, otros derechamente se ubican en el bando opuesto: ofrecen un apretón suave, casi imperceptible, que también puede comunicar ciertas cosas.

Revisa también:

ADN

Qué significa cuando una persona saluda sin fuerza, según la psicología

VeryWellMind, sitio web especializado en salud mental, bienestar emocional y psicología, llama a este tipo de apretones débiles “Pez flácido”.

“Un apretón de manos flácido que indica que estás nervioso, inseguro o no involucrado con la otra persona”, detalla el portal.

“Un apretón de manos flojo puede ser particularmente perjudicial en entornos profesionales”, se advierte, citando un estudio del Journal of Personality and Social Psychology.

Si a esto se le suma la falta de contacto visual, también puede indicar que alguien es poco comunicativo.

Psychologist World va un poco más allá y señala que “un apretón de manos débil sugiere una personalidad débil”.

Por el contrario, un apretón con demasiada fuerza podría ser un indicio de una actitud más agresiva y dominante, aunque también de que se traduciría en un sujeto confiable.

ADN

Narumon Bowonkitwanchai

ADN Radio
