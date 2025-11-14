;

Nuevo río atmosférico con intensa lluvia: hasta 200 mm en estas regiones de Chile durante el fin de semana

El evento de precipitaciones se concentrará en el sur del territorio nacional.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Rostislavv

Pese a que las condiciones meteorológicas se han mantenido estables en el norte, centro y sur de Chile, la situación es diferente en la zona austral.

Meteored pronosticó una seguidilla de sistema frontales con vientos, junto al paso de un intenso río atmosférico de categoría máxima.

Los primeros efectos se han hecho sentir desde la noche del jueves 14. En cifras, se habló cifras entre 60 y 90 milímetros en las primeras 24 horas.

“Los efectos del río atmosférico y de la seguidilla de sistemas frontales se extenderá hasta comienzos de la próxima semana”, precisó el sitio especializado en meteorología, apuntando concretamente al martes 18.

Revisa también:

ADN

Hasta el domingo, la Patagonia recibiría por lo menos tres oleadas de precipitaciones intensas. Esto involucra a zonas en las regiones de Aysén y Magallanes.

Las lluvias más intensas se concentrarán en la provincia de Última Esperanza (Magallanes) y en la provincia de Capitán Prat (Aysén), donde el paso del río atmosférico y de varios sistemas frontales dejará los mayores acumulados, superando los 200 mm durante el evento.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos nuevos avisos para la zona austral, anticipando ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h y que se harán presentes este jueves 13 y viernes 14 en distintos sectores de la Patagonia.

Por lo demás, el paso de un ciclón extratropical, previsto para el lunes 17, dejará vientos aún más fuertes. Los cálculos hablan de rachas entre 120 y 130 km/h.

