Arturo Vidal, volante emblemático de Colo Colo, referente en la Generación Dorada de la Selección Chilena y multicampeón a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con un llamativo vehículo.

En plena pausa del Campeonato Nacional por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile, el futbolista mostró orgulloso su nueva adquisición: un Ford Mustang Dark Horse rojo.

Con la frase “Llegó el regalón” , el ‘King’ presentó este auto que, seguramente, no dejó indiferente a nadie y generó cientos de comentarios.

Bien se sabe que Vidal no solo es conocido por su desempeño en la cancha, sino también por su pasión por los autos de alta gama. A lo largo del tiempo, su cochera ha albergado una variedad de modelos exclusivos, incluyendo un Fiat Panda, Jetour Dashing, Mercedes-Benz Brabus y un Bugatti Chiron, entre otros, reafirmando su estatus como coleccionista y amante de vehículos de lujo.

Esta última incorporación reafirma su gusto por las piezas icónicas y potentes, demostrando que el gusto por la velocidad y la estética no se queda solo en el fútbol para Vidal, sino que forma parte de su estilo de vida.