;

FOTOS. “Llegó el regalón”: Arturo Vidal sorprendió en redes sociales con su nuevo y lujoso auto

El jugador de Colo Colo nuevamente está dando de qué hablar con su gusto por la alta gama.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Arturo Vidal, volante emblemático de Colo Colo, referente en la Generación Dorada de la Selección Chilena y multicampeón a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con un llamativo vehículo.

En plena pausa del Campeonato Nacional por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile, el futbolista mostró orgulloso su nueva adquisición: un Ford Mustang Dark Horse rojo.

Con la frase “Llegó el regalón” , el ‘King’ presentó este auto que, seguramente, no dejó indiferente a nadie y generó cientos de comentarios.

Revisa también:

ADN

Bien se sabe que Vidal no solo es conocido por su desempeño en la cancha, sino también por su pasión por los autos de alta gama. A lo largo del tiempo, su cochera ha albergado una variedad de modelos exclusivos, incluyendo un Fiat Panda, Jetour Dashing, Mercedes-Benz Brabus y un Bugatti Chiron, entre otros, reafirmando su estatus como coleccionista y amante de vehículos de lujo.

Esta última incorporación reafirma su gusto por las piezas icónicas y potentes, demostrando que el gusto por la velocidad y la estética no se queda solo en el fútbol para Vidal, sino que forma parte de su estilo de vida.

ADN

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad