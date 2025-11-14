FOTOS. “Llegó el regalón”: Arturo Vidal sorprendió en redes sociales con su nuevo y lujoso auto
El jugador de Colo Colo nuevamente está dando de qué hablar con su gusto por la alta gama.
Arturo Vidal, volante emblemático de Colo Colo, referente en la Generación Dorada de la Selección Chilena y multicampeón a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con un llamativo vehículo.
En plena pausa del Campeonato Nacional por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile, el futbolista mostró orgulloso su nueva adquisición: un Ford Mustang Dark Horse rojo.
Con la frase “Llegó el regalón” , el ‘King’ presentó este auto que, seguramente, no dejó indiferente a nadie y generó cientos de comentarios.
Bien se sabe que Vidal no solo es conocido por su desempeño en la cancha, sino también por su pasión por los autos de alta gama. A lo largo del tiempo, su cochera ha albergado una variedad de modelos exclusivos, incluyendo un Fiat Panda, Jetour Dashing, Mercedes-Benz Brabus y un Bugatti Chiron, entre otros, reafirmando su estatus como coleccionista y amante de vehículos de lujo.
Esta última incorporación reafirma su gusto por las piezas icónicas y potentes, demostrando que el gusto por la velocidad y la estética no se queda solo en el fútbol para Vidal, sino que forma parte de su estilo de vida.
