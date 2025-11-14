Gato queda bajo “encierro obligatorio” tras fallo en Francia que sanciona a su dueña por conflictos vecinales

Un insólito caso ocurrido en la comuna de Agde, al sur de Francia, generó debate internacional luego de que un tribunal ordenara que Rémi, un gato color naranja, permanezca encerrado en su hogar por una supuesta “conducta antisocial”.

La decisión judicial también impuso una elevada multa a su dueña, Dominique Valdés, quien ya acumula más de 1.250 euros en sanciones y podría enfrentar cargos adicionales en diciembre.

Cat lands owner in legal trouble! 🐱💸 In Agde, France, Ms. Dominique Valdès was fined $1,350 after her cat Rémi caused damage at a neighbor’s house. Fair or not? 💬 pic.twitter.com/Y5YmvS53WU — Drama Paws (@dramapawsdaily) November 11, 2025

La denuncia que originó el fallo fue presentada por una vecina, quien acusó al felino de ingresar repetidas veces a su propiedad, dejar huellas en pavimento fresco, orinar sobre ropa de cama y hacer sus necesidades en el jardín.

Aunque no existieron pruebas concluyentes de que en todos los episodios el responsable fuera Rémi, el tribunal consideró los antecedentes suficientes para fallar en contra de Valdés.

El dictamen establece un pago inicial por daños y costos judiciales, además de una multa de 30 euros por cada vez que el gato vuelva a cruzar el límite de la propiedad vecina. Esa cifra podría aumentar hasta 150 euros por incidente, dependiendo de la revisión programada para el próximo mes. Incluso existe la posibilidad de que el monto total escale a 2.000 euros.

La dueña asegura que desde la sentencia se ha visto obligada a mantener a Rémi completamente dentro de la casa para evitar nuevas sanciones. Sin embargo, el encierro ha generado efectos negativos: el gato muestra signos de estrés, episodios de agresividad y un aumento de peso, pues para calmarlo recibe más comida de lo habitual.

La decisión ha provocado críticas de organizaciones animalistas, que ven el caso como un exceso del sistema judicial y advierten que podría sentar un precedente riesgoso. Desde la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales señalaron que sancionar a un dueño por comportamientos naturales de una mascota podría desincentivar futuras adopciones.

Mientras tanto, Rémi continúa confinado en su hogar, convertido en el inesperado símbolo de un debate que enfrenta el derecho al bienestar animal con la convivencia entre vecinos.