La noche del 13 de noviembre quedó marcada por una noticia muy especial para quienes siguen la vida de Angie Alvarado, recordada por su participación en el reality Pelotón. La influencer anunció que se convirtió en madre por primera vez, noticia que dio a conocer directamente a través de Instagram.

En la publicación, la hija de Anita Alvarado presentó a su hijo, Rodolfo Kamke Alvarado, nombre que destacó junto a una tierna fotografía del recién nacido.

La ex chica reality acompañó la imagen con un mensaje que refleja la emoción del momento: “¡Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! Eres el regalo más lindo que Dios nos dio”.

Junto a ello, compartió fragmentos del proceso previo al nacimiento, incluyendo parte del trabajo de parto y escenas de preparación.

El anuncio llega varios meses después de que revelara su embarazo en julio, cuando sorprendió a sus seguidores con sus primeras fotos mostrando el avance de la gestación. Desde ese instante, la influencer fue documentando diferentes etapas, acumulando mensajes de cariño y apoyo en cada actualización.

La confirmación del nacimiento desencadenó una ola de comentarios celebrando el momento. Entre quienes reaccionaron destacan familiares como su hermana Xephora Alvarado, además de numerosos rostros ligados al mundo del espectáculo, entre ellos Sandy Boquita, Mariela Sotomayor, Romina Pistolas, Natalia Valdebenito, Alison Mandel y Michelle Carvalho.