La escena competitiva del Beyblade en Chile tendrá su mayor impulso a fin de año con un evento que promete marcar un antes y un después. El 28 de diciembre, desde las 13:00 horas, el histórico Teatro Caupolicán será sede de Bladermania, el torneo más grande realizado en el país.

El anuncio oficial del evento llegó acompañado de un video protagonizado por dos de las figuras más reconocidas del mundo blader nacional: El Coleccionista y El Villano, quienes volverán a enfrentarse en una nueva batalla que formará parte del espectáculo central.

En el registro, El Coleccionista expresó: “Después de tantas batallas, después de tantos beyblades rotos, después de tanto combo escéptico que mi imaginación me pudo haber dado, finalmente me han llevado a este lugar, como que hubiera estado acá en otro contexto. De todas maneras, sean bienvenidos al Caupolicán”.

De inmediato, su clásico rival, El Villano, respondió entre risas malvadas: “Coleccionista, todo el tiempo hablando de batallas y esperanza, así que, que empiece el torneo, porque aquí verán al verdadero Rey del Beyblade”.

El corazón de Bladermania será la Copa Chile, instancia que reunirá a 300 bladers de distintos rincones del país en un campeonato transmitido vía streaming y también disponible para el público que asista al Caupolicán. Además de las batallas, el evento incluirá actividades pensadas para todas las edades, desde zonas de entrenamiento hasta desafíos con invitados especiales.

La entrada general, disponible en Punto Ticket, permite ver el torneo en vivo e incluye acceso a stands, cosplayers, shows, sorteos, regalos y espacios para jugar de manera casual.

La entrada para participar en el torneo incorpora todos los beneficios anteriores y garantiza un cupo para competir en la Copa Chile, con un total limitado de 300 inscripciones.

Finalmente, la Zona VIP ofrece acceso completo, meet & greet con figuras invitadas, comida, bebidas y estadios exclusivos para jugar en un entorno más privado.

Los tickets para participar en la Copa Chile y para la experiencia VIP están disponibles en el sitio oficial de Bladermania. El evento comenzará al mediodía y se proyecta como el cierre perfecto para el año donde el Beyblade vivió su mayor expansión en territorio nacional.