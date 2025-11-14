;

VIDEO. “Como si nunca hubiera dejado de correr”: ‘Checo’ Pérez regresa a las pistas de la Fórmula 1 oficialmente junto a Cadillac

El piloto mexicano dio casi 100 vueltas en Imola junto a su nuevo equipo, pero en un ex coche de Ferrari.

Gonzalo Miranda

Sergio &quot;Checo&quot; Pérez corriendo para Cadillac

Sergio "Checo" Pérez corriendo para Cadillac

Aun haciendo ajustes en su monoplaza para el 2026, este jueves y viernes Cadillac saltó oficialmente a las pistas de carreras de la Fórmula 1.

La nueva escudería norteamericana en la máxima categoría corrió ayer (jueves) en Imola y este mismo viernes también con el regreso oficial del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

El ex Racing Point y Red Bull se subió a un Ferrari SF-23 para dar casi 100 vueltas en el Circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola. La escudería italiana puso todo a disposición de los norteamericanos para que se comiencen a acostumbrar a la máxima categoría.

Creo que es genial volver a rodar y además el momento es perfecto porque es justo antes de las pruebas de enero”, comentó Sergio Pérez a F1.com antes de volver al coche. 

Agregó que “durante estos dos días, en el aspecto físico, quiero ver cuánto he perdido, en qué necesito trabajar. Me servirá de guía para el invierno, para poder centrarme en esos aspectos”, complementó el mexicano.

