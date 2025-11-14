;

Cómo limpiar las manchas amarillas de las almohadas: ingeniero químico aconseja dos lavados por año

“Estas acumulan bacterias, moho y ácaros”, aseguró el experto.

Javier Méndez

A pesar de que las almohadas son un elemento que usamos todas las noches, su limpieza suele pasar desapercibida.

Al no tratarse de una prenda de vestir y, probablemente, debido a su volumen e incomodidad para manipularlas, este ítem clave de la cama suele quedar relegado en las rutinas de higiene del hogar.

Sin embargo, mantenerlas limpias es fundamental para prolongar su vida útil y evitar la acumulación de ácaros, malos olores, humedad y hasta moho.

Contrario a lo que se podría pensar, estas sí se pueden meter en la lavadoras, según el ingeniero químico Diego Fernández. Per atención, ya que la máquina no debe tener agitador central.

“Si tus almohadas están con manchas amarillas o con moho, te digo cómo lavarlas, en la lavadora y a mano”, dijo el creador de contenidos en redes sociales.

Si se opta por la primera opción, existe un paso clave. “Primero las vamos a poner en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante una hora”, señaló.

Tras esto último, se lleva a la lavadora, idealmente con dos almohadas para balancear la carga y utilizando detergente líquido. Se debe ajustar en ciclo rápido y con un centrifugado a baja velocidad.

¿Y a mano? “Preparamos una solución de agua tibia, con detergente líquido o jabón para platos. Aplicamos usando un paño y fregamos bien”, sumó Fernández.

“Luego se aplica agua oxigena usando un atomizador y lo dejamos secar al ambiente”. Si aún hay signos se suciedad, se puede repetir el proceso.

Lava tus almohadas dos veces al año como mínimo, ya que estas acumulan bacterias, moho y ácaros”, repasó.

La explicación completa en el siguiente video:

