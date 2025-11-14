;

Cabo segundo del Ejército resulta herido tras disparo accidental de conscripto en puesto fronterizo de Arica

El afectado permanece estable en el hospital regional mientras la unidad realiza diligencias para aclarar el episodio.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Un cabo segundo del Ejército resultó herido la tarde de este viernes luego de que un soldado conscripto percutara accidentalmente su arma durante labores de relevo en el Puesto de Observación Fronterizo “Beta”, en Arica y Parinacota.

Según informó la Brigada Motorizada N.º 4 “Rancagua”, ambos pertenecen a la misma dotación desplegada en la zona.

De acuerdo al comunicado oficial, el conscripto “manipuló su armamento de servicio, percutando accidentalmente un disparo”, el cual impactó en la pierna derecha del suboficial.

“Estable, consciente y fuera de riesgo”

Tras el hecho, se activaron los protocolos de emergencia y se le brindaron primeros auxilios antes de ser trasladado al Hospital Regional de Arica, donde permanece “estable, consciente y fuera de riesgo vital”.

La unidad militar confirmó además que se inició “una investigación sumaria administrativa a fin de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”.

El Ejército añadió que está entregando apoyo al cabo herido y a su familia, además de reiterar su “permanente control en la aplicación de los protocolos de seguridad en el manejo de armamento”.

