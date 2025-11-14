;

Condenan a siete años de prisión a hombre que asesinó a delivery en Ñuñoa por llegar atrasado con pedido

El fallo evaluó trastornos y consumo problemático de drogas como atenuantes.

Martín Neut

Condena - Sentencia

Condena - Sentencia

El Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a siete años de presidio efectivo a Tomás Aguirre, responsable del homicidio de Heberth Sánchez, repartidor de 19 años que fue atacado a puñaladas en diciembre de 2022 en Ñuñoa.

La pena quedó muy por debajo de los 15 años solicitados por la Fiscalía. El crimen ocurrió luego de que Aguirre reclamara por una demora en la entrega de un pedido de comida.

Revisa también:

ADN

Según las cámaras de seguridad del edificio, el hombre bajó alterado y con un cuchillo oculto, interceptó al delivery en la conserjería, lo empujó y lo agredió en múltiples ocasiones antes de retomar la bolsa y subir a su departamento.

Hubo atenuantes en la condena

El tribunal aplicó atenuantes vinculadas a problemas de salud mental y consumo crónico de ketamina, factores que —según el fallo— afectaron su control de impulsos, aunque sin anular su responsabilidad penal.

Por ello, la sentencia se fijó en presidio mayor en su grado mínimo.

Además, la justicia determinó la inhabilitación absoluta de Aguirre para ejercer cargos públicos, el comiso del arma utilizada y su inscripción en el registro nacional de ADN.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad