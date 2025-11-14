Condenan a siete años de prisión a hombre que asesinó a delivery en Ñuñoa por llegar atrasado con pedido

El Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a siete años de presidio efectivo a Tomás Aguirre, responsable del homicidio de Heberth Sánchez, repartidor de 19 años que fue atacado a puñaladas en diciembre de 2022 en Ñuñoa.

La pena quedó muy por debajo de los 15 años solicitados por la Fiscalía. El crimen ocurrió luego de que Aguirre reclamara por una demora en la entrega de un pedido de comida.

Según las cámaras de seguridad del edificio, el hombre bajó alterado y con un cuchillo oculto, interceptó al delivery en la conserjería, lo empujó y lo agredió en múltiples ocasiones antes de retomar la bolsa y subir a su departamento.

Hubo atenuantes en la condena

El tribunal aplicó atenuantes vinculadas a problemas de salud mental y consumo crónico de ketamina, factores que —según el fallo— afectaron su control de impulsos, aunque sin anular su responsabilidad penal.

Por ello, la sentencia se fijó en presidio mayor en su grado mínimo.

Además, la justicia determinó la inhabilitación absoluta de Aguirre para ejercer cargos públicos, el comiso del arma utilizada y su inscripción en el registro nacional de ADN.