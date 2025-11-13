;

Las Marcianitas logran histórica victoria sobre Argentina en el Panamericano de Hockey Patín

El cuadro nacional terminó con 13 años sin triunfos ante las trasandinas, resultado que les permitió quedar como líderes de su grupo en el torneo.

Carlos Madariaga

Una histórica jornada de miércoles vivió la selección chilena de hockey patín, conocidas como las Marcianitas, en el Panamericano de la especialidad, que se disputa en el Aldo Cantoni de San Juan

El elenco nacional ya había dado cuenta en su grupo de Colombia (7-0) y Brasil (13-0), pero ahora debían afrontar un desafío mayor: Argentina.

Sin embargo, las chilenas mostraron un alto nivel para imponerse como visitantes por 1-0.

Todo tras una combinación de Javiera Valdés con Martina Venegas, quien remató de primera para celebrar el triunfo de Chile que, además, le permitió cerrar como líder de su grupo, tras lo cual el viernes enfrentarán a Brasil en pos de abrochar su paso a la final del torneo.

Además, las Marcianitas rompieron una racha de casi 13 años sin triunfos contra Argentina, pues la última vez fue el 13 de noviembre de 2012, cuando vencieron 5-2 en el Mundial de Recife.

