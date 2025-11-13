;

VIDEO. En La Serena piden “pasillo” para Coquimbo Unido: “Aunque sea el archirrival, uno tiene que reconocer las cosas buenas”

Ángel Carreño, referente de los ‘papayeros’, adelantó lo que podría ser una de las imágenes de la temporada en un par de días más.

Gonzalo Miranda

El primero fue Palestino, ¿El siguiente será Deportes La Serena? Hace algunos días, Coquimbo Unido se proclamó campeón del fútbol chileno, y en esa condición llegará al ‘Clásico de la Cuarta Región’ ante su eterno rival, los ‘papayeros’.

Por la jornada 28 de la Liga de Primera, el cuadro ‘pirata’ recibe a los de Mario Sciacqua, quienes están en la otra vereda de la temporada: luchando por no volver a la Primera B, mientras ve como su archirrival festeja su primera estrella.

Ante ese marco, el morbo está instalado en el norte: ¿Habrá pasillo de Deportes La Serena al campeón Coquimbo Unido? Lo cierto es que el arquero de los ‘papayeros’, Eryin Sanhueza, aseguró tajantemente que no lo harán, opinión distinta a la que tiene uno de los referentes.

“Algo bueno debe estar haciendo Coquimbo...”

Ángel Carreño, ex volante de los ‘granates’ y referente del club, aseguró que no debería haber problema en hacerle el pasillo al archirrival: “el pasillo o no pasillo lo decidirán ellos, pero yo creo que siempre tiene que existir respeto por quien sale campeón y esos gestos lo demuestran”, dijo.

En conversación con En Cancha, agregó que “el respeto tiene que estar, más aún cuando lo hace con tantas fechas de anticipación y una cantidad de puntos importante. Aunque sea el archirrival, uno tiene que reconocer las cosas buenas”, sostuvo.

Algo bueno debe estar haciendo Coquimbo para sobresalir tanto. Si llega a ganar los tres partidos que le quedan, incluso podría romper el récord histórico de puntaje. Eso demuestra que está haciendo las cosas bien”, complementó Carreño.

Cerró con que “si me hubiese tocado vivirlo, habría tenido el respeto necesario por la situación. Hubiese felicitado a los jugadores de Coquimbo, porque al final ellos representan al club hoy, pero mañana podríamos estar compartiendo equipo o técnico”, finalizó el ex volante.

