VIDEO. Dramático engaño: Savka Pollak vive horrible quiebre tras descubrir que su pololo era casado

Estuvieron un año juntos, hasta que la animadora supo todo. Y de la peor forma.

Soledad Reyes

Dramático engaño: Savka Pollak vive horrible quiebre tras descubrir que su pololo era casado

Estaba feliz con él, y llevaban un año saliendo. Sin embargo, todo se derrumbó en el nuevo romance de Savka Pollak, de un momento para otro.

Es que la animadora reveló a LUN que, se enteró, de la peor manera, que su pololo era en verdad un hombre casado, que en todo momento había vivido una doble vida.

Resulta que la comunicadora conoció a este sujeto y se sintió “profundamente enamorada”. Una relación que fue creciendo, donde ambos compartían tiempo juntos y salían a todos lados como pareja.

Esto hasta que, un día, Savka recibió un devastador llamado: “Era un familiar de él que me pedía que lo dejara de llamar porque él estaba casado. Fue tremendo. Le pedí mil disculpas, en una forma de reparar, porque en rigor para mí y según lo que él me dijo, era que estaba separado. Nunca fue así”.

La pena de Savka

Tras esto, Pollak quedó destrozada. “Estaba en estado de shock. Lloré con rabia, con pena. Traté de llamar al personaje y me bloqueó, entonces no podía decirle nada”, dijo.

Una situación terrible de la que evidentemente le ha costado recuperarse, reconociendo que los hechos la dejaron con un gran “estrés postraumático”.

Lo peor es que, tres semanas después de esa llamada, el hombre se comunicó con ella a través de un correo. “Me respondió tirándose al suelo que era una persona que hacía daño, que no era así como lo veía yo y que en lo único que me mintió fue en que era casado. Un patudo”, comentó.

“Me desarmó. Lo pasé realmente mal porque nunca vi nada que me hiciera dudar”, cerró la comunicadora.

