Día de la Ciabatta: ¿Por qué se celebra cada 13 de noviembre y cómo preparar la variedad de pan?

Este jueves 13 de noviembre se celebra en Chile el Día de la Ciabatta, una creación de origen italiano que aún no alcanza la popularidad de la marraqueta o la hallulla, pero que, con el paso del tiempo, ha ido ganando espacio en las mesas nacionales.

Este 2025, la conmemoración apenas cumple dos años, pero es probable que se trate de una de esas fechas gastronómicas de largo aliento: la preparación está disponible en distintas cadenas de supermercados, y los conocedores incluso mete las manos a la masa para realizarla en casa.

La fecha nace para honrar un pan multipropósito y de sello artesanal. Según la “Radiografía del consumo de pan”, realizada por Walmart Chile, se trata de una variedad cuyo consumo ha aumentado.

“Nuestra Radiografía evidenció que el gasto promedio mensual de las familias en la categoría pan es de $28.000 aproximadamente, mientras su consumo alcanza los 90 kilos per cápita anuales”, detalló Catalina Gaedechens, Gerente Comercial Divisional Panadería, Pastelería y Platos Preparados Walmart Chile.

Elaborada con masa madre y más de ocho horas de fermentación, crear la ciabatta requiere buenos ingredientes y tener paciencia. Felipe Castillo, gerente general de Pan de Origen, dice que eso: “Permite obtener un pan de corteza crujiente con miga suave y aireada, de sabor y aroma inigualable”. Incluso las personas con intolerancia al gluten podrían consumirla.

Receta de ciabatta artesanal en casa:

Ingredientes :

600 g de harina de trigo, preferiblemente de fuerza

480 ml de agua tibia.

12 g de sal fina

4 g de levadura

15 g de aceite de oliva virgen extra (opcional)

Paso a paso :

Mezclar los ingredientes: en un bol grande mezcla la harina, el agua tibia y la levadura hasta que estén bien incorporados añade el aceite de oliva si lo usas y mezcla hasta que la masa sea húmeda y pegajosa luego añade la sal. Reposo (autólisis): cubre el bol y deja reposar unos 30 minutos para que la harina absorba bien el agua. Serie de pliegues (stretch & fold): tras el reposo realiza un primer pliegue levantando un lateral de la masa y doblándolo hacia el centro gira el bol 90° y repite hasta dar una vuelta completa al bol cubre y reposa 30 minutos repite esta operación 1-3 veces. más dejando descansos de 30 min entre cada uno Fermentación en bloque: tras los pliegues cubre la masa y deja fermentar hasta que aproximadamente duplique su volumen el tiempo dependerá de la temperatura ambiente. Formado y división: en una superficie bien enharinada vuelca la masa con cuidado divide en dos porciones (o más según la cantidad) y da forma alargada tipo ciabatta sin presionar demasiado asegurándote de que la parte inferior esté bien enharinada para que no se pegue. Prueba final: coloca las piezas ya formadas sobre una bandeja bien enharinada o con papel de horno espolvoreado con harina cubre con un paño y deja levar por segunda vez hasta que suban ligeramente (aproximadamente 30 min a 1 h). Horneado: precalienta el horno a temperatura alta (por ejemplo 230-250 °C) coloca si tienes piedra para hornear introduce vapor al horno justo al meter la masa hornea entre unos 20 y 30 minutos hasta que la corteza esté dorada y al golpear la base suene hueca. Enfriado y corte: saca el pan del horno y deja que enfríe sobre una rejilla por al menos 20-30 min. antes de cortar para que la miga termine de asentarse.