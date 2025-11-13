;

Conectará 8 comunas de la RM en 46 minutos: comienzan las obras del tren Santiago–Melipilla

Una vez en funcionamiento, este servicio permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de traslado.

Javiera Rivera

Conectará 8 comunas de la RM en 46 minutos: comienzan las obras del tren Santiago–Melipilla

Conectará 8 comunas de la RM en 46 minutos: comienzan las obras del tren Santiago–Melipilla / EFE

Durante una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric se dio inicio a las obras de construcción del tren que conectará Santiago y Melipilla, una obra que busca transformar la movilidad de la Región Metropolitana.

Una vez en funcionamiento, este servicio permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de traslado, con 11 estaciones distribuidas en 61 kilómetros. El trayecto completo durará solo 46 minutos y recorrerá las siguientes comunas:

  1. Estación Central
  2. Cerrillos
  3. Maipú
  4. Padre Hurtado
  5. Peñaflor
  6. Talagante
  7. El Monte
  8. Melipilla

La puesta en marcha se realizará de manera parcelada con un primer tramo Talagante – Lo Errázuriz entregado a fines de 2027 y una puesta en marcha final completa en 2029.

ADN

En esa línea, EFE informó que cuatro empresas —entre chinas, españolas y chilenas— presentaron ofertas para construir el tramo Lo Errázuriz–Alameda, una parte clave del proyecto.

Revisa también

ADN

Este tramo considera la construcción de un túnel de 3,2 kilómetros y una nueva estación subterránea de 160 metros de largo y 30 metros de profundidad, ubicada en Exposición, detrás del edificio de Correos.

Desde allí, los pasajeros podrán acceder directamente a la Línea 1 del Metro de Santiago mediante un túnel peatonal de 120 metros de largo y hasta siete metros de ancho.

ADN

EFE

ADN

EFE

ADN

EFE

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad