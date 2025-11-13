Conectará 8 comunas de la RM en 46 minutos: comienzan las obras del tren Santiago–Melipilla
Una vez en funcionamiento, este servicio permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de traslado.
Durante una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric se dio inicio a las obras de construcción del tren que conectará Santiago y Melipilla, una obra que busca transformar la movilidad de la Región Metropolitana.
Una vez en funcionamiento, este servicio permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de traslado, con 11 estaciones distribuidas en 61 kilómetros. El trayecto completo durará solo 46 minutos y recorrerá las siguientes comunas:
- Estación Central
- Cerrillos
- Maipú
- Padre Hurtado
- Peñaflor
- Talagante
- El Monte
- Melipilla
La puesta en marcha se realizará de manera parcelada con un primer tramo Talagante – Lo Errázuriz entregado a fines de 2027 y una puesta en marcha final completa en 2029.
En esa línea, EFE informó que cuatro empresas —entre chinas, españolas y chilenas— presentaron ofertas para construir el tramo Lo Errázuriz–Alameda, una parte clave del proyecto.
Revisa también
Este tramo considera la construcción de un túnel de 3,2 kilómetros y una nueva estación subterránea de 160 metros de largo y 30 metros de profundidad, ubicada en Exposición, detrás del edificio de Correos.
Desde allí, los pasajeros podrán acceder directamente a la Línea 1 del Metro de Santiago mediante un túnel peatonal de 120 metros de largo y hasta siete metros de ancho.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.