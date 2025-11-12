;

VIDEO. “Ya era hora”: Mira el primer tráiler de “El diablo viste a la moda 2″ con Anne Hathaway y Meryl Streep

Andy Sachs y Miranda Priestly regresan a las andanzas con nuevas historias.

José Campillay

“Ya era hora”: Mira el primer tráiler de “El diablo viste a la moda 2″ con Anne Hathaway y Meryl Streep

Tras una larga espera cargada de rumores, filtraciones y especulaciones, 20th Century Studios finalmente liberó el primer tráiler oficial de El diablo viste a la moda 2, revolucionando a los fanáticos.

Con el pasar del tiempo se fueron liberando diversas actualizaciones, incluyendo imágenes e incorporaciones estelares como la de Lady Gaga, aumentando cada vez más las expectativas.

Ahora, por fin tenemos el reencuentro oficial de Andy Sachs (Anne Hathaway) y Miranda Priestly (Meryl Streep).

Todo el glamour se deja ver con ambas protagonistas que cruzan caminos en un ascensor mientras se muestran destellos de un evento de alta costura.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 está agendado para abril de 2026.

