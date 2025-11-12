FOTOS. Teme por su vida: conocida influencer chilena denuncia acoso reiterado en su propio hogar
La joven incluso subió fotografías del misterioso sujeto que ha intentado ingresar en dos ocasiones a su departamento con intenciones que aún desconoce.
A través de sus redes sociales, la influencer chilena Francisca Órdenes relató haber sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de un hombre que intentó ingresar en dos ocasiones a su vivienda, hecho que la llevó incluso a mudarse por seguridad.
“Nunca he hecho una ‘funa’ pero siento la necesidad de hacerlo por seguridad y también por conciencia. En las últimas semanas, he estado viviendo una situación muy difícil. Una persona a la que no conozco ha intentado subir dos veces a mi domicilio, presentándose ante el conserje como ‘mi amigo’, algo que es totalmente falso”, comenzó relatando.
“La segunda vez fue aún más insistente. Cuando el conserje le pidió que me llamara, él respondió que justo le habían robado el celular afuera (una excusa que claramente no tiene sentido, porque esa persona no tiene mi número ni ha tenido contacto conmigo) Hace un tiempo también recibí flores anónimas, y aunque en ese momento lo tomé como un gesto sin importancia, ahora todo me tinca que está conectado”, añadió.
Posteriormente, Francisca reveló que tomó una drástica decisión: “Por miedo a que algo pueda pasar, decidí mudarme inmediatamente. Hice la denuncia en Carabineros, el caso ya fue derivado a Fiscalía, y estoy siguiendo todos los pasos legales correspondientes, pero como sabemos, la justicia en Chile funciona mal y no tenemos resguardo las mujeres cuando estamos pasando por situaciones como estas”.
“No quiero vivir con miedo, pero por primera vez en mi vida siento temor real de ser víctima de un delito o de que atenten contra mi integridad física, la persona iba con una mochila (¿qué llevaba en ella? Ni idea, déjelo a su imaginación contextualizando en cómo está el país de peligroso hoy) y tapado con un jockey”, agregó.
La influencer también compartió fotografías del individuo. “Comparto esto por seguridad y porque subiré también las fotos de las cámaras del edificio por si alguien reconoce a esta persona me dé aviso inmediato, yo y mi familia estamos realmente asustados. Creo que nadie debería sentirse inseguro en su propia casa y menos estar sufriendo este tipo de incertidumbre y acoso”, concluyó.
Tras la denuncia pública, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género confirmó que ya estableció contacto con la víctima para ofrecerle acompañamiento y apoyo ante esta grave situación.
