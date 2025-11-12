Gobierno manifiesta una “profunda preocupación” por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

El Gobierno chileno manifestó su inquietud ante el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, al mar Caribe.

La nave fue desplegada por Estados Unidos bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico, aunque el hecho ha generado nuevas tensiones con Venezuela, que sospecha de una intención política detrás del operativo.

En una declaración pública, la Cancillería liderada por Alberto van Klaveren sostuvo que “el Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación ante el despliegue de operaciones militares de gran escala en el Caribe” y que “rechaza toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en nuestra región”.

El ministro agregó que Chile “reafirma su compromiso con el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados”, además de insistir en “la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza”.

Finalmente, Van Klaveren destacó la necesidad de fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y subrayó que “América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz”.