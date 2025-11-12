;

Gobierno manifiesta una “profunda preocupación” por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

La Cancillería expresó inquietud por el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford y alertó que su presencia podría aumentar la tensión en la región.

Martín Neut

Getty Images

Getty Images / SOPA Images

El Gobierno chileno manifestó su inquietud ante el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, al mar Caribe.

La nave fue desplegada por Estados Unidos bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico, aunque el hecho ha generado nuevas tensiones con Venezuela, que sospecha de una intención política detrás del operativo.

Revisa también:

ADN

En una declaración pública, la Cancillería liderada por Alberto van Klaveren sostuvo que “el Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación ante el despliegue de operaciones militares de gran escala en el Caribe” y que “rechaza toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en nuestra región”.

El ministro agregó que Chile “reafirma su compromiso con el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados”, además de insistir en “la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza”.

Finalmente, Van Klaveren destacó la necesidad de fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y subrayó que “América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad