Bolsa chilena sigue marcando récords y supera los 9.900 puntos previo a las elecciones

Ad portas de las Elecciones Presidenciales y Legislativas 2025, la Bolsa de Santiago volvió a anotar cifras históricas este miércoles. En medio de buenos resultados corporativos, el S&P IPSA subía 2% hasta los 9.902,54 puntos, superando por primera vez los 9.800 puntos y marcando su nivel más alto registrado hasta ahora.

El movimiento se produjo tras la apertura de Wall Street, donde el ingreso de flujos internacionales impulsó las operaciones a niveles inéditos para el mercado chileno. De esta manera, IPSA completó cuatro sesiones consecutivas de avances, alineado con las expectativas políticas y señales de que un ciclo económico más favorable podría estar en el horizonte.

Fuentes consultadas por Diario Financiero afirmaron que el cierre de campaña del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, reforzó las expectativas sobre una posible victoria del candidato en los comicios del próximo domingo.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, señaló que el escenario electoral generó “un clima de confianza” entre los inversionistas. Lo anterior debido a que podrían presentarse cambios relevantes en el Congreso, que apuntan a un mayor equilibrio, lo cual se traduce en un panorama más estable y propicio para la inversión.

Entre las acciones que lideraron las alzas destacaron los operadores de centros comerciales, con Parque Arauco (+4%), Falabella (+3,7%) y Cenco Malls (+3,4%), lo cual dio un importante impulso al índice por su alta ponderación.

Por otro lado, el optimismo global impulsa los mercados. El buen ánimo en la plaza local se suma al dinamismo internacional. En Nueva York, el Dow Jones avanzó 0,9% y alcanzó nuevos máximos históricos, mientras que el S&P 500 se mantuvo estable y el Nasdaq retrocedió 0,3%, afectado por caídas en el sector tecnológico.

En Europa, el Euro Stoxx 50 subió 1,3% y el FTSE 100 británico avanzó 0,3%, ambos en niveles récord. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong repuntó 0,9%, seguido del Nikkei japonés (0,4%), mientras que el CSI 300 chino apenas varió con una baja de 0,1%.