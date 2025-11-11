“Pero cómo te pones la rosa ahí”: Peculiar gesto de Kaiser con Matthei en el debate presidencial hizo estallar las redes

Fue uno de los momentos más llamativos del debate presidencial ANATEL 2025. Uno que hizo estallar las redes sociales.

Y también uno que ocurrió en plena intervención final de uno de los candidatos a La Moneda, el momento de Johannes Kaiser.

Es que el libertario se tomó unos segundos antes de dirigirse a la audiencia para saludar a Evelyn Matthei por su cumpleaños.

“Me voy a permitir una libertad... feliz cumpleaños Evelyn, porque son más de las doce”, dijo, para luego acercarse a su contendora y entregarle una rosa que sacó de su chaqueta.

Un instante donde ella le respondió en alemán, dándole las gracias por el gesto.

Kaiser X Matthei Fanfic Buscar#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/Mi31aiQ8kO — Ojo a la Tele (@OjoalaTele) November 11, 2025

Sin embargo, lo más sorprendente es que, minutos después, cuando a ella le tocó el turno de dirigirse a la audiencia, se vio a Matthei luciendo la rosa nada menos que en su escote.

“Fue muy cariñoso, yo también fui cariñosa y la guardé (la rosa) cerca de mi corazón”, explicó terminado el debate la candidata.

Una elección que generó de todo en el cibermundo, donde varios se tomaron un minuto para comentar el extraño hecho.

PERO CÓMOOOO JAJAJAJAJAJ EVELYN COMO TE PONES LA ROSA AHÍ JJAJAJA #DebateAnatel2025 pic.twitter.com/d9fFE2erxd — chismetologa (@chismetologaa) November 11, 2025

Lo más freak del debate fue este tren de eventos inesperados: la rosa de Kaiser, el saludo en alemán y la risa en el busto debate la Evelyn Matthei #DebatePresidencial pic.twitter.com/pG6OyYc52U — karola (@karolasabe) November 11, 2025