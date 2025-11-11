;

Museo OVNI y Radio ADN presentan el podcast “Luces en el cielo”

El espacio será conducido por el periodista y director del museo, Cristian Riffo. El estreno será este viernes a las 17:00 en YouTube y nuestras plataformas digitales.

¿Hay vida más allá de lo que conocemos? ¿Hemos tenido contactos con seres de otras galaxias? Radio ADN y el Museo OVNI, de La Serena, presentan un nuevo podcast sobre el tema, llamado “Luces en el cielo”.

El programa comenzará a emitirse el viernes 14 de noviembre y contará con la participación de destacados investigadores y escritores del fenómeno OVNI en Chile. Cada semana abordará los más importantes sucesos ocurridos en nuestro país, entregando contexto, testimonios y análisis desde una mirada seria, periodística y divulgativa.

“Estamos muy contentos con esta alianza con ADN, lo que nos permite dar a conocer los detalles de una serie de sucesos ocurridos en Chile. Esperamos que los amantes del misterio disfruten cada capítulo”, señaló Cristian Riffo, conductor del espacio y director del Museo OVNI.

El misterio de la Isla Friendship y más

Entre los casos que formarán parte de este nuevo podcast se encuentran el Caso del Cabo Valdés, el estrellamiento de un OVNI en la comuna de Paihuano, el misterio de la Isla Friendship y el llamado Triángulo de Cerro Moreno, entre otros.

La producción de “Luces en el Cielo” está a cargo del periodista Leonardo Honores, quien junto al equipo de ADN y el Museo OVNI busca ofrecer una propuesta sonora envolvente, rigurosa y de alta calidad.

El podcast estará disponible en YouTube, Spotify, Amazon Music y otras plataformas digitales. El primer capítulo será este viernes 14 de noviembre a las 17 horas.

