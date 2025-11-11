Es experto en emprendimiento y entrega las claves para conectar sostenibilidad y triple rentabilidad

Academia de Emprendedores en radio ADN invita a las emprendedoras, profesionales y dueños de empresas a pensar el futuro de los negocios desde la sostenibilidad a través de un evento participativo y lúdico en el que los protagonistas son los asistentes.

La actividad llamada InspiraTalks se desarrollará el próximo miércoles 19 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Bar del Club Providencia y será liderado por el profesional Rodolfo Tapia, quien viaja desde la ciudad de Antofagasta para guiar las dos horas de dinámicas y contenido que se contemplan en el evento.

“A través de preguntas y juegos vamos a generar una experiencia participativa que va a conectar la inspiración con la acción, para que así los asistentes puedan reconocer cómo las reglas del juego económico están cambiando a partir de las dinámicas de la sostenibilidad”, explica Tapia, cofundador de la Consultora Verdical.cl

Entre los contenidos que recibirán los participantes al evento, se consideran:

Los principios de la triple rentabilidad (económica, social y ambiental).

(económica, social y ambiental). Relacionar las metas de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) de Chile con las oportunidades que se abren hacia 2030, 2040 y 2050.

con las oportunidades que se abren hacia 2030, 2040 y 2050. Identificar cómo el diseño y la sostenibilidad se convierten en ventajas competitivas y herramientas de liderazgo.

se convierten en ventajas competitivas y herramientas de liderazgo. Obtener una visión integrada de futuro y una red de contactos que compartan esta orientación.

Minería y Moda Sostenible

Entre los invitados a la actividad estará el fundador de la empresa familiar Reliper, Iván Araya, quien contará los inicios de una microempresa que ha crecido de manera sostenible desde la Región de Antofagasta al resto del país e incluso en el extranjero.

Además, el profesor de Academia de Emprendedores y líder del segmento Estilo, Richard Campillay, liderará una dinámica en la que emprendedores de moda sosteniblecontarán en dos minutos que hacen sus proyectos y cuál es el modelo de negocio.

“Quienes asistan a este evento tendrán una gran oportunidad para generar redes y abrir oportunidades de negocio, en un ambiente entretenido que habilita la conversación y el aprendizaje”, dice Leo Meyer, host de InspiraTalks y fundador de la Academia de Emprendedores.