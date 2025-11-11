;

Adulto mayor denuncia estafa tras cierre de automotora en Lo Barnechea: perdió $19 millones

Las víctimas evalúan presentar acciones legales para intentar recuperar el dinero o sus vehículos.

Javiera Rivera

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / Witthaya Prasongsin

Un adulto mayor acusó haber sido víctima de una presunta estafa luego de entregar su vehículo a una automotora en Lo Barnechea que cerró repentinamente sin concretar el pago acordado. Según su testimonio, perdió cerca de $19 millones.

El hecho fue dado a conocer por el programa La Tarde es Nuestra, que expuso varias denuncias contra la automotora ubicada en Avenida Los Trapenses, la cual habría cerrado sus puertas de un día para otro.

En el interior del local aún permanecen vehículos que estaban en proceso de venta y que, según los afectados, siguen sin ser devueltos a sus dueños.

Uno de los denunciantes, identificado como Jorge, relató que entregó su Suzuki Jimny para venderlo a través del establecimiento, confiando en que recibiría el dinero una vez concretada la transacción. Sin embargo, el depósito nunca se realizó.

El trato era por $19 millones. Le dejé todos los datos de mi cuenta, viajé tranquilo y fui revisando la cartola desde Brasil, pero el dinero nunca llegó”, explicó el afectado.

Revisa también

ADN

El hombre detalló que había adaptado su vehículo con una carpa para recorrer Chile y que decidió venderlo para adquirir una motorhome. “Era prácticamente un sueño cumplido. Pero ahora siento que me lo arrebataron”, lamentó.

El dueño de la automotora, identificado como Cristián Núñez, es señalado como responsable por varios clientes que aseguran haber sido perjudicados de manera similar. En el lugar, aún se mantienen al menos dos autos a la espera de ser recuperados por sus propietarios.

Las víctimas evalúan presentar acciones legales para intentar recuperar el dinero o sus vehículos, mientras se investiga el paradero del empresario y las operaciones realizadas por la automotora antes de su cierre.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad