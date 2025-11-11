Adulto mayor denuncia estafa tras cierre de automotora en Lo Barnechea: perdió $19 millones

Un adulto mayor acusó haber sido víctima de una presunta estafa luego de entregar su vehículo a una automotora en Lo Barnechea que cerró repentinamente sin concretar el pago acordado. Según su testimonio, perdió cerca de $19 millones.

El hecho fue dado a conocer por el programa La Tarde es Nuestra, que expuso varias denuncias contra la automotora ubicada en Avenida Los Trapenses, la cual habría cerrado sus puertas de un día para otro.

En el interior del local aún permanecen vehículos que estaban en proceso de venta y que, según los afectados, siguen sin ser devueltos a sus dueños.

Uno de los denunciantes, identificado como Jorge, relató que entregó su Suzuki Jimny para venderlo a través del establecimiento, confiando en que recibiría el dinero una vez concretada la transacción. Sin embargo, el depósito nunca se realizó.

“El trato era por $19 millones. Le dejé todos los datos de mi cuenta, viajé tranquilo y fui revisando la cartola desde Brasil, pero el dinero nunca llegó”, explicó el afectado.

El hombre detalló que había adaptado su vehículo con una carpa para recorrer Chile y que decidió venderlo para adquirir una motorhome. “Era prácticamente un sueño cumplido. Pero ahora siento que me lo arrebataron”, lamentó.

El dueño de la automotora, identificado como Cristián Núñez, es señalado como responsable por varios clientes que aseguran haber sido perjudicados de manera similar. En el lugar, aún se mantienen al menos dos autos a la espera de ser recuperados por sus propietarios.

Las víctimas evalúan presentar acciones legales para intentar recuperar el dinero o sus vehículos, mientras se investiga el paradero del empresario y las operaciones realizadas por la automotora antes de su cierre.