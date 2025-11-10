;

Tomás Hirsch: “Que el Plan de Emergencia Habitacional se convierta en política de Estado”

El diputado y candidato a la reelección por el distrito 11 conversó en Habitar el Cargo sobre los desafíos del déficit habitacional y la necesidad de transformar las soluciones de emergencia en políticas públicas permanentes.

Tomás Hirsch: “Que el Plan de Emergencia Habitacional se convierta en política de Estado”

El diputado y candidato a la reelección por el distrito 11, Tomás Hirsch (Acción Humanista), conversó en Habitar el Cargo, el programa de Déficit Cero que transmite ADN, alertó sobre la crisis habitacional que enfrenta el país.

“¿Cómo podemos garantizar un país donde hay más de 120 mil personas en asentamientos informales, población que paga más de un 30% de su ingreso en arriendo? Estamos ante un fenómeno de acceso a la vivienda”, planteó el diputado en conversación con Sebastián Bowen.

Hirsch constató que el problema persiste desde hace décadas: “El drama de la vivienda que vi en Peñalolén hace 30 años sigue presente. Cuando partimos por defender la democracia, lo primero que vimos era la falta de vivienda, el allegamiento”, recordó.

El candidato indicó que ha sido “un entusiasta promoviendo el Plan. Estoy trabajando para que se convierta en política de Estado”. Desde la Comisión de Vivienda de la Cámara, señaló que se han logrado acuerdos transversales: “Tendemos a coincidir con distintos sectores para avanzar en vivienda y ciudad. Hay que priorizarlo mucho más”.

La entrevista:

