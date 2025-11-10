Temblor se registra en el sur de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

A primera hora de este lunes 10 de noviembre, un temblor se registró en la zona sur de Chile.

Según dio a conocer Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 4,9 en la región del Biobío.

Mientras que su epicentro se ubicó a 32 kilómetros al sureste de Chos Malal.

El temblor, que tuvo lugar a las 06:14 horas, también se sintió en localidades como Los Ángeles, Concepción y Hualpén.