Temblor sacude el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Desde el Centro Sismológico de la U. de Chile entregaron más detalles de este sismo.
En horas de la tarde de este lunes, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.
Según el Centro Sismológico de la U. de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 5,3 en la región de Atacama.
Mientras que su epicentro se ubicó a 87 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo.
El temblor, que tuvo lugar a las 12:52 horas, también se sintió en localidades como Copiapó y Tierra Amarilla.
