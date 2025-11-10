;

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras fuerte temblor registrado en Antofagasta

El sismo se percibió en horas de la mañana de este lunes.

Juan Castillo

Un fuerte temblor sacudió al norte de Chile en horas de la mañana de este lunes 10 de noviembre, según informó Senapred.

El organismo detalló que el sismo tuvo una magnitud de 5,4 en la región de Antofagasta, mientras que el epicentro se ubicó a 26 kilómetros al norte de la cuidad regional.

Al respecto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

