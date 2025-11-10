Fuerte temblor sacude el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Cerca de las 08:00 horas de este lunes, un temblor se percibió en el norte grande de Chile.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 5,4 en la región de Antofagasta.

Mientras que el epicentro se ubicó a 48 kilómetros al suroeste de Mejillones.

Senapred continúa evaluando eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.