Fuerte temblor sacude el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Revisa acá más detalles del movimiento telúrico.
Cerca de las 08:00 horas de este lunes, un temblor se percibió en el norte grande de Chile.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 5,4 en la región de Antofagasta.
Mientras que el epicentro se ubicó a 48 kilómetros al suroeste de Mejillones.
Senapred continúa evaluando eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
