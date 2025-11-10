;

¿Qué manejan los candidatos? Estos son los vehículos que tienen algunos de los postulantes a La Moneda

Desde un sedán clásico hasta un todoterreno del año; esto fue lo que declararon.

Ad portas de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, uno de los puntos que no deja de ser llamativo desde lo trivial son las posesiones de los candidatos, específicamente, los vehículos que manejan.

En esta materia, fueron cinco de los ocho postulantes a La Moneda quienes se animaron a transparentar qué vehículos poseen actualmente.

Así, se evidencia una interesante variedad de autos, pasando desde algún sedán típico hasta camionetas clásicas.

José Antonio Kast

El candidato del Partido Republicano declaró una camioneta Nissan D21 del año 2008, siendo una de las últimas versiones del clásico modelo, potente y eficiente.

Posee un motor de de 2,4 litros, con 124 Hp. de potencia y transmisión mecánica. Su valor actual cotizado en el mercado de reventa es de $3 millones.

Johannes Kaiser

El abanderado del Partido Nacional Libertario declaró dos autos. Por una parte, una Hyundai Tucson del 2008. Esta SUV con 142 Hp. Su valor actual en el mercado de reventa está alrededor de los $4 millones.

El otro vehículo reconocido es un Toyota RAV4 4x2, de 2025, con 170 Hp. de potencia. Este todoterreno del año parte con un valor de mercado en los $23.9 millones.

Evelyn Matthei

La representante de Chile Vamos declaró un Toyota Camry LE 2.4 del 2010, un clásico sedán con potencia de 167 Hp. que, actualmente, se puede encontrar con una reventa de mercado a $6 millones.

Franco Parisi

El candidato del Partido de la Gente reconoció un Mercedes-Benz GLC del año 2018, una SUV con potencia de 197 Hp. y motor 2.0. Su valor actual de reventa no baja de los $20 millones.

Jeannette Jara

La postulante oficialista declaró un todoterreno Mitsubishi Outlander del 2020 potencia de 150 Hp. y un torque de 190 Nm. Su valor de reventa en el mercado comienza en los $14 millones.

