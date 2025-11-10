;

VIDEO. Jara en el debate Anatel: “Aquí hay candidatos que están por no levantar el secreto bancario”

La candidata del oficialismo no quiso responder por nombres particulares para los ministerios, en especial los que tienen que ver con seguridad. En cambio señaló que esto es una materia multidiciplinaria y que los nombre sparticulares no son tan importantes. Además, puntualizó a la importancia de que se levante el secreto bancario para la persecución del crimen organizado y que hay candidatos que no están de acuerdo con esto.

Mario Vergara

Tu contenido empezará después de la publicidad