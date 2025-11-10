Un video difundido en redes sociales causó sorpresa entre los habitantes de Rancagua, luego de que se registrara a una carreta tirada por caballos circulando en contra del tránsito por la Alameda de la ciudad durante la tarde del domingo.

La maniobra fue calificada como imprudente y peligrosa, especialmente por el alto flujo vehicular en la zona.

De acuerdo con los registros, la carreta —ocupada por una pareja— avanzó en sentido contrario mientras los conductores debían esquivarla para evitar accidentes. Aunque el hecho no dejó personas lesionadas, los usuarios en redes sociales exigieron mayor fiscalización a este tipo de transportes, que todavía se utilizan en algunos sectores rurales y urbanos del país.

¿Qué dice la ley?

En Chile, el uso de vehículos de tracción animal está regulado por diversas normas, entre ellas la Ley N° 1.611 del Ministerio del Interior, promulgada en 1903, que establece el pago de patentes municipales para carretas, carretones y carruajes.

Según la normativa, estos medios deben contar con su respectiva patente y solo pueden transitar en zonas y condiciones específicas.

Además, la ley de tránsito actual prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal en autopistas o vías expresas y exige que lo hagan por el costado derecho de la calzada, utilizando elementos reflectantes visibles en horario nocturno.