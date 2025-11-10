VIDEO. “Esa no es tu familia”: Julia Vial generó controvertido intercambio en el debate presidencial
La periodista fue una de las mediadoras del último cara a cara de los candidatos antes de las elecciones.
Julia Vial se convirtió en Trending Topic apenas comenzó el debate presidencial ANATEL 2025, generando un controvertido intercambio en redes.
Esto porque a muchos les sorprendió, y molestó, que la periodista fuera una de las moderadoras del último cara a cara de los candidatos antes de las elecciones.
“¿Qué hace Julia Vial ahí?“, fue la pregunta que más se repitió en plataformas como X, donde le dedicaron varios memes y cuestionaron su presencia por su trabajo en un programa de farándula.
Sin embargo, también hubo gente que la apoyó con todo, recordando su carrera como periodista y su faceta de entrevistadora.
Incluso, cuando llegaron al segmento de preguntas directas de los periodistas presentes a los candidatos, a Julia le tocó interrogar a Kast y a Parisi, instancia donde generó varios aplausos.
De esta forma, Julia Vial fue, por lejos, uno de los nombres más comentados del debate ANATEL. ¿Qué les pareció su intervención?
