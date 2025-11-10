;

VIDEO. “Esa no es tu familia”: Julia Vial generó controvertido intercambio en el debate presidencial

La periodista fue una de las mediadoras del último cara a cara de los candidatos antes de las elecciones.

Soledad Reyes

“Esa no es tu familia”: Julia Vial generó controvertido intercambio en el debate presidencial

Julia Vial se convirtió en Trending Topic apenas comenzó el debate presidencial ANATEL 2025, generando un controvertido intercambio en redes.

Esto porque a muchos les sorprendió, y molestó, que la periodista fuera una de las moderadoras del último cara a cara de los candidatos antes de las elecciones.

“¿Qué hace Julia Vial ahí?“, fue la pregunta que más se repitió en plataformas como X, donde le dedicaron varios memes y cuestionaron su presencia por su trabajo en un programa de farándula.

Sin embargo, también hubo gente que la apoyó con todo, recordando su carrera como periodista y su faceta de entrevistadora.

Incluso, cuando llegaron al segmento de preguntas directas de los periodistas presentes a los candidatos, a Julia le tocó interrogar a Kast y a Parisi, instancia donde generó varios aplausos.

De esta forma, Julia Vial fue, por lejos, uno de los nombres más comentados del debate ANATEL. ¿Qué les pareció su intervención?

