“Esa no es tu familia”: Julia Vial generó controvertido intercambio en el debate presidencial

Julia Vial se convirtió en Trending Topic apenas comenzó el debate presidencial ANATEL 2025, generando un controvertido intercambio en redes.

Esto porque a muchos les sorprendió, y molestó, que la periodista fuera una de las moderadoras del último cara a cara de los candidatos antes de las elecciones.

“¿Qué hace Julia Vial ahí?“, fue la pregunta que más se repitió en plataformas como X, donde le dedicaron varios memes y cuestionaron su presencia por su trabajo en un programa de farándula.

Cuando veo a la Julia vial entre los periodistas d política #DebateAnatel2025 pic.twitter.com/KTFL0T1xdx — Helga Pataki💌 (@helgapatakijeje) November 11, 2025

Julia Vial: Candidato Kaiser, qué opina de la reforma a la Daniela Aránguiz que podría atentar contra 100.000 plazas de copuchas en el país?#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/YoE5JSAxm1 — Ojo a la Tele (@OjoalaTele) November 11, 2025

Descripción Gráfica de Julia Vial en el

#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/yeGNc8E3Ep — Elquedicelavd (@elquedicelavd) November 11, 2025

Sin embargo, también hubo gente que la apoyó con todo, recordando su carrera como periodista y su faceta de entrevistadora.

Buena periodista Julia Vial. Merece brillar más allá de TV+#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/uDhOX6UwoS — Luisita Salvadora (@luisisalvadora) November 11, 2025

No sé por qué estaban hueveando por Julia Vial, si en La Red en las tardes tenían un programa bueno con Eduardo de la Iglesia. La pregunta que hizo estuvo buena. — Nicolás 🇦🇲🇵🇸🇱🇧 (@nicovid__19) November 11, 2025

Incluso, cuando llegaron al segmento de preguntas directas de los periodistas presentes a los candidatos, a Julia le tocó interrogar a Kast y a Parisi, instancia donde generó varios aplausos.

El cobarde con delirios de Trump fue completamente incapaz de justificar su show con el vidrio blindado, incluso Carabineros desmintió recomendarle el uso.



Quedó en evidencia la cobarde evasión de la pregunta. Julia Vial estuvo sólida.#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/sLHeOTaNc7 — JM 🇨🇱🇨🇱 (@JMdel38) November 11, 2025

Me ha sorprendido – para bien – la participación de Julia Vial en el Debate. Felicitaciones a ella y a TV+. Ojalá le den un programa que la haga lucir en un tipo de periodismo más “serio”. #DebateAnatel2025 — Ignacio (@mgarcia318) November 11, 2025

De esta forma, Julia Vial fue, por lejos, uno de los nombres más comentados del debate ANATEL. ¿Qué les pareció su intervención?