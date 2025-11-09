Dua Lipa sorprende en Buenos Aires con cover de Miranda!: el dúo argentino se declara “en shock total”

En el marco de su Radical Optimism Tour, Dua Lipa ofreció dos presentaciones en el Estadio Monumental, en Buenos Aires, repletas de fanáticos que corearon sus hits. Sin embargo, fue su homenaje a la música argentina lo que se robó todas las miradas.

Durante su segundo concierto, realizado el sábado 8 de noviembre, la cantante sorprendió al interpretar Tu misterioso alguien de Miranda!, desatando euforia entre los asistentes. “Vamos a cantar conmigo Tu misterioso alguien”, dijo en un español fluido antes de comenzar una interpretación que dejó a todos maravillados.

La reacción de Miranda! no tardó en llegar. Desde sus redes sociales, el dúo integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas expresó su emoción ante el gesto de Dua Lipa. “La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, escribieron.

Más tarde añadieron: “En shock total”, y al día siguiente volvieron a referirse al tema con otra publicación: “Todavía no nos recuperamos de esto”.

Ese 8 de noviembre Miranda! la rompió en Chile

Mientras tanto, esa misma noche, la dupla argentina encendió el Claro Arena de Santiago, donde ofreció un espectáculo vibrante bajo un concepto visual de “hotel extraterrestre”. Con trajes futuristas, luces y pantallas, el dúo interpretó grandes éxitos como Don, Perfecta, Yo te diré y Tu misterioso alguien.

Uno de los momentos más comentados fue la participación especial de Young Cister, quien se unió a ellos para cantar Una Loca Historia de Amor.

Por su parte, tras su paso por Argentina, Dua Lipa se prepara para aterrizar en Chile, donde se presentará el martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, prometiendo dos noches inolvidables para sus seguidores.