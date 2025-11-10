VIDEO. Acusó “encerrona”: La pregunta que de Mónica Pérez que desencajó a Johannes Kaiser en su entrada al debate
La periodista abordó al candidato justo antes de ingresar a TVN.
Estaban todos ingresando a TVN para participar del esperado debate presidencial, el último antes de las elecciones del próximo domingo.
Entonces, Johannes Kaiser vivió un complejo entuerto con Mónica Pérez, donde terminó acusando a la periodista de hacerle una “encerrona”.
Todo ocurrió en la previa, donde los candidatos fueron consultados de diversos temas por los reporteros apostados en el lugar.
Entonces, Mónica enfrentó al postulante a La Moneda con una pregunta sobre derechos humanos. Una intervención que no le gustó.
Kaiser y su molestia
“Ha sido conversación el tema de Miguel Krassnoff. Hoy coincide que le acaban de dar una nueva condena por 20 años por delitos de lesa humanidad”, lanzó la periodista.
Entonces, Kaiser respondió de una: “¿Soy su abogado?“, a lo Mónica indicó que “no sé. Le pregunto. Qué opina al respecto, porque usted incluso habló de indultarlo y esta es una nueva condena”.
Tras esto, Kaiser contestó molesto “mire, hablemos de lo que ustedes quieran, pero la verdad es que a estas alturas como que la encerrona no funciona...”.
“No, si le estoy preguntando por algo que acaba de salir...”, señaló Pérez un tanto complicada, minuto donde el libertario arremetió.
“Yo le voy a plantear una cosa. Mire, estamos hablando aquí de la resolución de los problemas de Chile para los próximos 4 años y usted me está preguntando por un caso judicial, en razón de qué. ¿Sabe qué? Yo he llegado a la conclusión de que vamos a hacer un plebiscito, donde le vamos a preguntar a la gente si quiere cerrar todo este capítulo y andar pagándole a falsos exonerados, indemnizaciones y todo tipo de cuestiones...“, cerró.
¡Mira aquí el momento!
