;

VIDEO. Acusó “encerrona”: La pregunta que de Mónica Pérez que desencajó a Johannes Kaiser en su entrada al debate

La periodista abordó al candidato justo antes de ingresar a TVN.

Soledad Reyes

Acusó “encerrona”: La pregunta que de Mónica Pérez que desencajó a Johannes Kaiser en su entrada al debate

Estaban todos ingresando a TVN para participar del esperado debate presidencial, el último antes de las elecciones del próximo domingo.

Entonces, Johannes Kaiser vivió un complejo entuerto con Mónica Pérez, donde terminó acusando a la periodista de hacerle una “encerrona”.

Todo ocurrió en la previa, donde los candidatos fueron consultados de diversos temas por los reporteros apostados en el lugar.

Entonces, Mónica enfrentó al postulante a La Moneda con una pregunta sobre derechos humanos. Una intervención que no le gustó.

Kaiser y su molestia

“Ha sido conversación el tema de Miguel Krassnoff. Hoy coincide que le acaban de dar una nueva condena por 20 años por delitos de lesa humanidad”, lanzó la periodista.

Entonces, Kaiser respondió de una: “¿Soy su abogado?“, a lo Mónica indicó que “no sé. Le pregunto. Qué opina al respecto, porque usted incluso habló de indultarlo y esta es una nueva condena”.

Tras esto, Kaiser contestó molesto “mire, hablemos de lo que ustedes quieran, pero la verdad es que a estas alturas como que la encerrona no funciona...”.

“No, si le estoy preguntando por algo que acaba de salir...”, señaló Pérez un tanto complicada, minuto donde el libertario arremetió.

“Yo le voy a plantear una cosa. Mire, estamos hablando aquí de la resolución de los problemas de Chile para los próximos 4 años y usted me está preguntando por un caso judicial, en razón de qué. ¿Sabe qué? Yo he llegado a la conclusión de que vamos a hacer un plebiscito, donde le vamos a preguntar a la gente si quiere cerrar todo este capítulo y andar pagándole a falsos exonerados, indemnizaciones y todo tipo de cuestiones...“, cerró.

¡Mira aquí el momento!

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad