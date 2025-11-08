;

Jean Paul Olhaberry se presentará en preestreno de película hollywoodense: compartirá con actor ganador del Oscar

El mago chileno se reunirá con tres superestrellas estadounidenses, todos alguna vez nominados al premio más importante de la actuación.

Alejandro Basulto

El mago chileno Jean Paul Olhaberry fue invitado a participar en la avant premiere mundial de Los Ilusionistas 3, evento que se realizará el próximo 10 de noviembre en el SVA Theater de Nueva York.

En la cita, compartirá escenario con reconocidas figuras de Hollywood como Jesse Eisenberg (nominado al Oscar como mejor actor por su papel en The Social Network), Morgan Freeman (ganador de un Oscar como mejor actor de reparto por Million Dollar Baby) y Woody Harrelson (nominado tres veces al Oscar y ganador de un Emmy), además de destacados exponentes del ilusionismo internacional.

Durante el evento, el ilusionista chileno será parte de la alfombra roja y realizará actos de magia e ilusión. “Representar desde Chile a los ilusionistas latinoamericanos me llena de orgullo y gratitud”, expresó.

El artista también compartió su visión sobre el impacto de su trabajo: “Yo creo en la magia como un lenguaje que transforma, que vuelve a despertar nuestra capacidad de sorprendernos”.

Además, destacó el valor cultural de esta instancia: “Somos un país lleno de imaginación y de historias maravillosas, y esta invitación es una oportunidad para seguir demostrando que la magia no tiene límites ni fronteras”.

La tercera parte de Los Ilusionistas, la exitosa saga que comenzó en 2013 y continuó en 2016, llegará a los cines chilenos este 20 de noviembre.

