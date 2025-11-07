“Tuve que nadar...”: el drama detrás de los autos que quedaron atrapados bajo el agua en Ñuñoa

No es la primera vez que ocurre, pero la imagen sigue siendo sorprendente.

Dos vehículos quedaron completamente sumergidos bajo el agua en el paso bajo nivel ubicado en Eduardo Castillo Velasco con La Calera, en la comuna de Ñuñoa.

El incidente se produjo tras las intensas precipitaciones que afectaron a la capital durante la tarde y noche por una baja segregada por la Región metropolitana.

Cecilia Navarro, una de las conductoras afectadas, habló con el matinal Buenos Días a Todos de TVN. Pese a que se detuvo antes de adentrarse en el agua, la gran cantidad de sedimentos hizo que el auto siguiera avanzando.

“El agua subía de a poco. Yo quedé al principio, pero el auto comenzó a avanzar pese a que frené y puse reversa. Todo pasó como en 5 minutos”, narró durante la mañana.

“Tuve que nadar hasta la orilla”, sumó la mujer. Las primeras personas en ayudarla fueron los mismo vecinos del sector residencial.